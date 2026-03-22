Savannah Guthrie kan niet rouwen tot vermiste moeder gevonden is

door anp
zondag, 22 maart 2026 om 8:09
anp220326037 1
TUCSON (ANP) - De Amerikaanse tv-presentatrice Savannah Guthrie en haar familie lijken er steeds meer rekening mee te houden dat de verdwenen moeder van Guthrie niet meer in leven is. In een nieuwe verklaring zeggen ze dat ze geen rust zullen vinden tot ze gevonden is en dat "rouwen" tot die tijd moeilijk is.
"We kunnen niet rouwen; we kunnen alleen pijn voelen en ons afvragen", stelde de familie in een speciale uitzending van KVOA-TV News rond de vermissing van de 84-jarige Nancy Guthrie. "Onze focus ligt uitsluitend op haar vinden en haar thuisbrengen."
De familie vroeg de kijkers nogmaals om zich te melden als ze iets weten over de verdwijning van Nancy. "Geen enkel detail is te klein. Het kan de sleutel zijn."
Nancy Guthrie wordt sinds 1 februari vermist. De familie loofde eerder een beloning van 1 miljoen dollar uit voor informatie die leidt tot haar terugkeer. De beloning kwam bovenop de 100.000 dollar die de FBI heeft beloofd voor de gouden tip.
anp 476549432

37668830 l normal none

im-37936381

255582728_m

generated-image

122737899_m

