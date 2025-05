Al meer dan duizend Billie Eilish-fans in rij bij Ziggo Dome

AMSTERDAM (ANP) - Bij de Ziggo Dome stonden en lagen zondagochtend rond 09.00 uur al meer dan duizend fans van Billie Eilish in de rij. Dat meldt concertorganisator MOJO. De fans wachten tot zij naar binnen mogen voor het concert van de populaire zangeres, dat zondag iets na 20.00 uur begint.

Een deel van de fans staat al vanaf vrijdagavond in de rij voor het concert. Overnachten op het plein voor de concertzaal is officieel niet toegestaan. Maar een woordvoerder van de gemeente Amsterdam laat weten dat "handhaving prioriteit geeft aan onveilige situaties en overlast".

Dat was bij de rij voor de Ziggo Dome niet het geval, voegt een woordvoerder van de politie Amsterdam daaraan toe. Agenten reden in de nacht van zaterdag op zondag een aantal keren langs de rij om te kijken of zich bijzonderheden voordeden.

Eilish geeft drie shows in de Ziggo Dome, op zondag, maandag en woensdag. De tour, HIT ME HARD AND SOFT, is vernoemd naar het gelijknamige album van de 23-jarige zangeres.