Israël dreigt met vergelding na raketaanval bij grote luchthaven

TEL AVIV (ANP/AFP/RTR) - Israël heeft vergeldingsmaatregelen in het vooruitzicht gesteld na een raketaanval bij de grote luchthaven Ben-Gurion bij Tel Aviv. "Als iemand ons kwaad doet, slaan we zeven keer zo hard terug", reageerde minister van Defensie Israel Katz.

Bij het vliegveld zou een raket uit Jemen zijn neergekomen. Een verslaggever van Reuters op de luchthaven hoorde sirenes en zag mensen naar veilige ruimtes vluchten.

De luchtvaartautoriteiten melden dat een inslag plaatsvond bij een weg in de buurt van een parkeerplaats. Nieuwssite Times of Israel schrijft dat zeker zes mensen verwondingen opliepen. Het leger onderzoekt nog wat precies is gebeurd.

Israël wordt al langer onder vuur genomen door de Houthi's in Jemen. Die hebben zich solidair verklaard met de Palestijnen in de Gazastrook, waar Israël zware aanvallen uitvoert.