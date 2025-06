Al Pacino ontmoet als eerste filmster nieuwe paus Leo

ROME (ANP) - Acteur Al Pacino heeft maandag in het Vaticaan paus Leo XIV ontmoet. Volgens Variety is Pacino hiermee de eerste filmster die de nieuwe, Amerikaanse paus de hand heeft geschud.

Pacino bezocht de paus als onderdeel van de cast van de film Maserati: The Brothers, een film over de familie Maserati en de betekenis van het geslacht voor de auto-industrie. De film wordt momenteel opgenomen in Italië.

Volgens de producent van de film was de ontmoeting er een van "diepgaande spirituele en culturele inspiratie, met als focus de gedeelde waarden die het hart vormen van zowel de katholieke kerk als de film: familie, eenheid, liefde en compassie".

Pacino arriveerde zondag per privéjet in Rome voor de opnames van de film. Hij speelt de rol van zakenman Vincenzo Vaccaro, een belangrijke financier van de Maserati's. Andere bekende acteurs die in de film spelen, zoals Anthony Hopkins, Jessica Alba en Andy Garcia, waren niet aanwezig bij de audiëntie.