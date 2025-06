Kritiek op uitblijven communicatie na geweld Ajax - Maccabi

AMSTERDAM (ANP) - In de nacht na de voetbalwedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv hadden de gemeente en de politie actiever kunnen communiceren over het geweld in Amsterdam. Dit staat in het rapport 'Onder druk' dat de gemeente heeft laten opstellen over de ongeregeldheden in november vorig jaar.

Het ontbrak in die nacht aan externe informatievoorziening vanuit de politie, staat in het rapport dat is opgesteld door het COT, Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. Tussen 01.40 uur en 09.00 uur zijn geen formele berichten meer gedeeld vanuit politie of gemeente.

De afweging niet extern te communiceren is zorgvuldig gemaakt, staat in het rapport. Maar volgens de opstellers ervan past actiever communiceren bij crisiscommunicatie, ook als informatie zeer beperkt beschikbaar is. "Enerzijds om actief zichtbaar te zijn en te blijven informeren vanuit een betrouwbare partij, anderzijds om waar mogelijk de perceptie van onveiligheid te beïnvloeden."