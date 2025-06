UTRECHT (ANP) - De spoorstaking bij de NS in de regio's Noordwest en Oost op dinsdag gaat door. Dat meldt FNV. Volgens de vakbond komt de NS "niet over de brug" in het cao-conflict.

"De directie van NS wil alleen weer om tafel met de vakbonden als de acties worden opgeschort, maar zet daar vrijwel niets nieuws tegenover. Dat vinden wij onacceptabel", aldus FNV-bestuurder Henri Janssen.