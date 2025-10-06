UNICEF komt met verkiezingscampagne: stem voor ieder kind

DEN HAAG (ANP) - UNICEF lanceert maandag een eigen verkiezingscampagne: Stem voor ieder kind. De kinderrechtenorganisatie hoopt dat ouders en verzorgers stilstaan bij de stem van hun kinderen. "Hoewel 3,3 miljoen kinderen in Nederland zelf nog niet mogen stemmen, kunnen en moeten hun zorgen en wensen wél worden meegenomen in het stemhokje", vindt UNICEF.

Directeur Suzanne Laszlo noemt het heel belangrijk dat de stem van kinderen doorklinkt in het stemgedrag van hun ouders/verzorgers. "Want wie het over kinderen heeft, heeft het automatisch over de toekomst van hen en van Nederland." De organisatie roept iedereen op te praten met kinderen over wat ze bezighoudt en "over welke uitdagingen zij ervaren en wat zij verwachten van de politiek".

De organisatie heeft in september onderzoek laten doen onder 1005 jongeren (10-17 jaar). Daaruit komt volgens UNICEF naar voren dat 69 procent zich zorgen maakt over oorlog in Nederland. Zeven op de tien voelen zich niet gehoord door de politiek.

De campagne bestaat onder meer uit een video op tv en in bioscopen, videoportretten van kinderen, radiocommercials en affiches. Ook is er een website met tips om in gesprek te gaan met kinderen.