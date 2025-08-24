ECONOMIE
Eerste grondvorst gemeten, uitzonderlijk vroeg

Samenleving
door anp
zondag, 24 augustus 2025 om 10:01
bijgewerkt om zondag, 24 augustus 2025 om 10:05
anp240825046 1
Het heeft in de nacht van zaterdag op zondag voor het eerst na de hoogzomer plaatselijk gevroren aan de grond, meldt Weeronline. Op de meetpunten Volkel en Eindhoven daalde de temperatuur op klomphoogte naar -0,2 en -0,3 graden. "Dat is uitzonderlijk vroeg, want gemiddeld komt het pas op 28 september tot de eerste grondvorst na de zomer", aldus Weeronline.
Vorig jaar werd 13 september voor het eerst grondvorst gemeten. De vroegste datum dat grondvorst na de zomer werd gemeten is 22 augustus 1973. Toen daalde de temperatuur op meerdere stations tot onder het vriespunt en in Twente werd het toen -2,2 graden.
Op normale waarnemingshoogte, op 1,5 meter boven de grond, vroor het niet. In Ell daalde de temperatuur naar 3,8 graden.
