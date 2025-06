Adverteerders: groot Nederlands mediamerk goed, maar ook zorgen

AMSTERDAM (ANP) - Adverteerders zijn positief dat na de overname van RTL Nederland door DPG Media een grote Nederlandse mediapartij ontstaat die tegenwicht zou kunnen bieden aan grote internationale spelers. Tegelijkertijd blijven ze kritisch kijken of het samengevoegde bedrijf niet te veel macht krijgt bij prijsonderhandelingen over advertentieruimte.

"We zijn vanaf het begin positief-kritisch geweest omdat zo een sterke Nederlandse partij ontstaat die een goede tegenhanger is van grote mondiale platforms. Voor adverteerders is het belangrijk dat ze kunnen adverteren in een context van kwalitatief goede inhoud. Bij de voorstellen van de ACM zien we dat dit overeind blijft", reageert Henriette van Swinderen, directeur van de Bond van Adverteerders, op de toestemming die toezichthouder ACM onder voorwaarden gaf voor de deal.

Ze zegt een "kritische noot in het achterhoofd te houden", namelijk dat een groot mediaconglomeraat dominant kan worden in onderhandelingen met adverteerders. "De ACM heeft er goed naar gekeken en geoordeeld dat dit risico er niet is. Dat stemt ons enigszins gerust. Maar we zullen er kritisch naar blijven kijken en het aan de kaak stellen als het toch niet goed gaat", zegt Van Swinderen.