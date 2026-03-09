Alarmcentrales: vooral hulpvragen van buiten het Midden-Oosten

DEN HAAG (ANP) - Alarmcentrales krijgen nog dagelijks hulpvragen van gestrande reizigers door de situatie in het Midden-Oosten. Nu de repatriëring vanuit onder meer Dubai en Oman is begonnen, krijgen alarmcentrales vooral meldingen van mensen die een tussenstop hadden met hun vlucht uit bijvoorbeeld Azië en nu niet terug naar huis kunnen.

Volgens een woordvoerster van Eurocross is het aantal meldingen niet meer zo hoog als in de eerste dagen na het uitbreken van de oorlog in Iran. Toch kwamen er de afgelopen dagen nog tientallen vragen binnen, vanuit landen als Thailand, Indonesië, Maleisië, Cambodja en Vietnam. De luchthavens in Dubai en Qatar zijn normaal gesproken veelgebruikte overstapplaatsen van en naar deze bestemmingen.

"Mensen in Azië hebben last van een zeer beperkte beschikbaarheid van vluchten, die overvol zijn", aldus de woordvoerster. "Bovendien is de prijs van tickets flink gestegen." Hoeveel Nederlanders nog vastzitten in al die landen, kan ze niet zeggen. "Het is een ontzettend groot en populair gebied, dus ik kan me voorstellen dat er veel mensen zitten."

Bij de ANWB Alarmcentrale zijn sinds het uitbreken van de oorlog in Iran tot nu toe zo'n 450 meldingen binnengekomen. Ook hier gaat het vooral om vragen van mensen die vastzitten omdat ze via de Golfregio zouden vliegen, zegt een woordvoerster.