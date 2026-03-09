ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Alarmcentrales: vooral hulpvragen van buiten het Midden-Oosten

Samenleving
door anp
maandag, 09 maart 2026 om 14:22
anp090326132 1
DEN HAAG (ANP) - Alarmcentrales krijgen nog dagelijks hulpvragen van gestrande reizigers door de situatie in het Midden-Oosten. Nu de repatriëring vanuit onder meer Dubai en Oman is begonnen, krijgen alarmcentrales vooral meldingen van mensen die een tussenstop hadden met hun vlucht uit bijvoorbeeld Azië en nu niet terug naar huis kunnen.
Volgens een woordvoerster van Eurocross is het aantal meldingen niet meer zo hoog als in de eerste dagen na het uitbreken van de oorlog in Iran. Toch kwamen er de afgelopen dagen nog tientallen vragen binnen, vanuit landen als Thailand, Indonesië, Maleisië, Cambodja en Vietnam. De luchthavens in Dubai en Qatar zijn normaal gesproken veelgebruikte overstapplaatsen van en naar deze bestemmingen.
"Mensen in Azië hebben last van een zeer beperkte beschikbaarheid van vluchten, die overvol zijn", aldus de woordvoerster. "Bovendien is de prijs van tickets flink gestegen." Hoeveel Nederlanders nog vastzitten in al die landen, kan ze niet zeggen. "Het is een ontzettend groot en populair gebied, dus ik kan me voorstellen dat er veel mensen zitten."
Bij de ANWB Alarmcentrale zijn sinds het uitbreken van de oorlog in Iran tot nu toe zo'n 450 meldingen binnengekomen. Ook hier gaat het vooral om vragen van mensen die vastzitten omdat ze via de Golfregio zouden vliegen, zegt een woordvoerster.
loading

POPULAIR NIEUWS

img 9554

Maagartsen over de 4 dingen die ze niet (of zelden) eten

shutterstock 2487538657

We gapen niet omdat onze hersens zuurstof willen. Maar waarom dan wel?

7ut08fb4_tova-noel_625x300_08_March_26

Bewaakster van Epsteins cel deed opvallende stortingen en zocht online naar “latest on epstein” minuten vóór vondst lichaam

173451899_m

Nieuwe, akelige bijwerkingen van Ozempic

186539721_m

Het aantal kinderen dat je hebt, heeft invloed op je levensverwachting

gandr-collage (2)

Een prins, een verkrachter en een pedofielenbal in New York

Loading