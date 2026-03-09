ECONOMIE
EU roept op tot onmiddellijke de-escalatie in Libanon

Samenleving
door anp
maandag, 09 maart 2026 om 14:20
BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie roept op tot onmiddellijke de-escalatie in Libanon. Ook roept de EU Libanon en Israël op om via dialoog tot een veiligheidsakkoord te komen, zei een woordvoerder van de Europese Commissie maandag.
Hezbollah moet zich onmiddellijk ontwapenen en alle aanvallen op Israël staken, wil de EU verder, zo zei de woordvoerder. Israël moet op zijn beurt zijn grondoperaties staken "die de soevereiniteit en territoriale integriteit van Libanon schenden", voegde de zegsman eraan toe.
De EU roept alle partijen op om burgers en de civiele infrastructuur te beschermen en te stoppen met acties die tot verdere ontheemding van de inwoners van Libanon leiden.
De EU staat ​​achter het Libanese volk, benadrukte de woordvoerder. "De EU blijft het land steunen in zijn inspanningen voor hervormingen en stabilisatie, door humanitaire hulp te bieden en alle diplomatieke initiatieven ter herstel van de vrede aan te moedigen."
