FNV: veel hinder door werkonderbreking stadsvervoer 10 september

UTRECHT (ANP) - Ook de werkonderbreking van het stadsvervoer in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam op dinsdag 10 september zorgt voor veel overlast voor het grote publiek. Daarvoor waarschuwt vakbond FNV een dag nadat bekend was geworden dat in de ochtend van woensdag 11 september zowel treinpersoneel als medewerkers van het streekvervoer staken.

De werkonderbreking bij de HTM, RET en GVB was eerder al aangekondigd. Concreet betekent dit volgens FNV-bestuurder Eric Vermeulen dat dinsdag tussen 04.00 en 08.00 uur geen metro's, trams en bussen rijden van de stadsvervoersbedrijven.

Net als bij de NS en in het streekvervoer staken de werknemers voor een structurele zwaarwerkregeling. "De acties van het stadsvervoer zijn de eerste acties waar het publiek ook echt hinder van gaat ondervinden. Maar het is nodig. Een betere en permanente zwaarwerkregeling die ervoor zorgt dat mensen met een zwaar beroep eerder kunnen stoppen met werken, is een zaak van rechtvaardigheid en veiligheid voor al deze werknemers", aldus Vermeulen.

Een dag later, op 11 september, rijden de stadsvervoerders wel. Die dag leggen medewerkers van de NS en het streekvervoer hun werk juist neer tussen 04.00 uur en 08.00 uur. Wie 's ochtends normaal gebruikmaakt van zowel het stadsvervoer als een trein of streekbus, is dus twee dagen achter elkaar de dupe van de acties.