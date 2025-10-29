Alcoholsector wil gezonder Nederland maar werkt wetgeving tegen

AMSTERDAM (ANP) - De alcoholindustrie zegt Nederland gezonder te willen maken, maar probeert intussen wetgeving te voorkomen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Amsterdam UMC. Daarbij brachten onderzoekers in kaart hoe belanghebbenden bij de alcoholindustrie in Nederland tussen 2014 en 2024 alcoholgebruik, gerelateerde (gezondheids)schade en preventiebeleid framen.

Voor de schermen werkt de industrie aan een positief imago, achter de schermen zaaien lobbyisten twijfel om wet- en regelgeving te voorkomen, concluderen de onderzoekers.

Uit het onderzoek blijkt dat de alcoholindustrie alcohol in krantenartikelen voornamelijk als positief neerzet en daarbij nadruk legt op traditie en gezelligheid. "Zij presenteren zichzelf als verantwoordelijke en maatschappelijk betrokken actoren, terwijl gezondheidsschade en preventiebeleid grotendeels buiten beeld blijven", aldus het onderzoek.

Negatieve gevolgen van alcohol en beleid gericht op het beperken daarvan komen nauwelijks aan bod. In communicatie met de overheid framen belanghebbenden gerelateerde schade en beleid juist anders. De legitimiteit van wetenschappers en gezondheidsorganisaties wordt ter discussie gesteld en er wordt twijfel gezaaid over de schadelijkheid van alcohol.

Ook bestempelt de alcoholindustrie plannen voor gezondheidsbeschermend beleid als onhaalbaar en ineffectief.