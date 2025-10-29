ECONOMIE
Studie: miljoenen vermijdbare doden door gebrek klimaatactiviteit

Samenleving
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 3:30
anp291025011 1
GENÈVE (ANP) - Het uitblijven van maatregelen tegen klimaatverandering eist elk jaar miljoenen levens en zet gezondheidszorgsystemen onder druk. Dat blijkt uit het nieuwste Lancet Countdown-rapport, dat woensdag werd gepubliceerd in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).
Het rapport wijst op doden veroorzaakt door onder meer luchtvervuiling, hitte, droogte en natuurbranden. Droogte en hittegolven leidden in 2023 ook tot voedselonzekerheid bij 124 miljoen mensen.
"De klimaatcrisis is een gezondheidscrisis", concludeert het rapport. "Schonere lucht, gezondere voeding en veerkrachtige gezondheidszorgstelsels kunnen nu miljoenen levens redden en huidige en toekomstige generaties beschermen."
Volgens het rapport besteden sommige overheden nog altijd meer aan het subsidiëren van bedrijven van fossiele brandstoffen dan aan hun gezondheidszorgsystemen. Maatregelen zoals fossiele brandstoffen uitfaseren, hernieuwbare en groene energie gebruiken, de landbouw verduurzamen en ontbossing tegengaan zouden elk jaar tientallen miljoenen levens kunnen redden.
