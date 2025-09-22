ALDI roept kaiserbroodjes terug door mogelijk aanwezige bacterie

CULEMBORG (ANP) - Supermarktketen ALDI roept een verpakking met kaiserbroodjes terug omdat er mogelijk een bacterie in voorkomt.

De waarschuwing geldt voor een verpakking met zes witte afbak-kaiserbroodjes (Kaiser Wit 6 x 50g) met de houdbaarheidsdatum van 5 december 2025. Als het product een andere houdbaarheidsdatum heeft, is het volgens ALDI veilig te consumeren.

De broodjes bevatten mogelijk de Staphylococcus aureus-bacterie, meldt de ALDI. Die kan bij consumptie gevaarlijk zijn voor de gezondheid, aldus de supermarktketen.

Volgens het RIVM is Staphylococcus aureus "een bacterie die bij veel mensen voorkomt, vooral op de huid en in de neus." De bacterie leidt doorgaans niet tot ziekte, stelt het RIVM, "maar bij beschadiging van huid of slijmvliezen kunnen infecties ontstaan".