Kamer boos op PVV om persoonlijke aanvallen in femicidedebat

DEN HAAG (ANP) - In de Tweede Kamer is grote irritatie en ergernis over de opstelling van de PVV tijdens een debat over femicide. Voorzitter Willem Koops (NSC) riep voorafgaand aan de vergadering, gezien de gevoeligheid van het thema, op tot een waardig debat. Maar PVV-Kamerlid Emiel van Dijk werd door de voorzitter en andere Kamerleden meermaals aangesproken vanwege zijn persoonlijke aanvallen op zijn collega's.

Van Dijk noemde D66'er Hanneke van der Werf "kleingeestig", omdat zij hem aansprak op de grote afwezigheid van de PVV in dergelijke debatten. Toen Laurens Dassen (Volt) haar bijviel, sneerde Van Dijk dat hij maar "mooi een wit voetje had gehaald". Ook verweet Van Dijk het CDA het mogelijk te hebben gemaakt om gevangenen eerder naar huis te sturen, "zodat zij weer mooi achter hun vrouw aan kunnen gaan".

VVD-Kamerlid Bente Becker vindt de houding van Van Dijk in het debat respectloos naar de nabestaanden van slachtoffers van femicide. Zij verdienen volgens Becker concrete oplossingen, in plaats van dat de PVV "alleen maar schreeuwt dat het aan asielzoekers ligt".