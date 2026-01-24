Alex uit Over mijn lijk ontwaakt onverwachts uit coma

Alex de Lange, bekend van Over mijn lijk
, is onverwachts ontwaakt uit zijn coma
. Zijn vrouw Linda deelt opgelucht het goede nieuws en noemt Alex ’echt een bikkel’, maar blijft voorzichtig over zijn herstel. De Lange is onlangs geopereerd aan een hersentumor die hij al jaren heeft. Het leek niets te hebben opgeleverd: hij bleef in coma.
Linda de Lange op haar blog:
"Gisteren opnieuw een bizarre dag❤️. In het begin van de middag werd Alex wakker 😱😍. Heel bizar, hij heeft een paar woorden gezegd en hij kon zijn rechterarm bewegen. Helemaal blij en ik mocht het ook zelf ervaren. Hoe blij ik ook ben toch is Alex nog niet Alex. Een beetje in de war en heel vlak. En ook de kanttekening van de artsen dat morgen alles weer anders kan zijn. Allemaal gemengde gevoelens maar wat is Alex sterk echt een bikkel"