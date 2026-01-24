Oekraïne: Rusland voert luchtaanvallen uit op Kyiv en Charkiv

KYIV (ANP/RTR) - Rusland heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere plekken in de Oekraïense hoofdstad Kyiv aangevallen met drones. De luchtafweer van de stad is ingeschakeld, melden Oekraïense autoriteiten. Burgemeester Vitali Klitsjko stelt op Telegram dat twee districten aan weerszijden van de rivier de Dnipro zijn geraakt. Volgens hem is er sprake van een grootschalige aanval, waarbij zeker één persoon om het leven is gekomen en vier mensen gewond zijn geraakt.

Het hoofd van het militaire bestuur van Kyiv meldt inslagen in zelfs drie stadsdistricten. Daarbij ontstond op minstens twee plekken brand. Hij waarschuwt ook voor mogelijke latere Russische raketaanvallen.

In Charkiv, de op een na grootste stad van Oekraïne, zijn eveneens luchtaanvallen gemeld. De burgemeester stelt op Telegram dat drones daar meerdere wijken hebben getroffen. Daarbij zijn volgens hem minstens elf gewonden gevallen.

De aanvallen vinden plaats terwijl vertegenwoordigers van Oekraïne, Rusland en de Verenigde Staten in de Verenigde Arabische Emiraten gesprekken voeren die uiteindelijk zouden moeten leiden tot een oplossing voor de oorlog.