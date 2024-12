Algemene Vergadering van de VN dringt aan op Palestijnse staat

NEW YORK (ANP) - De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties riep dinsdag Israël op zich terug te trekken uit de bezette Palestijnse gebieden en drong aan op de oprichting van een Palestijnse staat. Ook bepaalde de vergadering dat in juni in New York een internationale conferentie wordt gehouden om te proberen een tweestatenoplossing op gang te brengen, onder voorzitterschap van Frankrijk en Saudi-Arabië.

In een nagenoeg unaniem aangenomen resolutie sprak de vergadering haar "onwrikbare steun uit, in overeenstemming met het internationaal recht, voor de tweestatenoplossing van Israël en Palestina". Alleen de Verenigde Staten en Israël stemden tegen. Zeven landen onthielden zich van stemming.

De vergadering zei dat de twee staten "in vrede en veiligheid binnen erkende grenzen, gebaseerd op de grenzen van voor 1967, naast elkaar zouden moeten leven". Ook werd opgeroepen tot "realisatie van de onvervreemdbare rechten van het Palestijnse volk, voornamelijk het recht op zelfbeschikking en het recht op een onafhankelijke staat".

De VN beschouwen de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en de Gazastrook als onrechtmatig bezet door Israël.