Derde explosie in minder dan twee maanden Strijperstraat Leende

LEENDE (ANP) - Voor de derde keer in minder dan twee maanden is in de Strijperstraat in het Noord-Brabantse Leende een explosie geweest. Niemand raakte gewond, er is enkel schade aan de garagedeur van een woning, meldt de politie.

De explosie was rond 23.45 uur. De forensische opsporing doet sporenonderzoek. De politie spreekt met buurtbewoners en is op zoek naar bruikbare camerabeelden.

In de nacht van maandag op dinsdag richtte een explosie bij een huis aan de Strijperstraat al flinke schade aan. Volgens het Eindhovens Dagblad was een gezin met twee kinderen thuis maar raakte niemand gewond. Wel werd de voordeur eruit geblazen en was er grote schade in de hal van de woning.

Anderhalve maand geleden was er een zware explosie bij de overburen van deze eerdere explosie. Ook toen werd de voordeur eruit geblazen, met veel schade aan de woning. Gewonden waren er niet. Of er een verband is tussen de drie explosies is onduidelijk.