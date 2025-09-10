Algerije wil bijeenkomst ​​VN-Veiligheidsraad na aanval Israël

NEW YORK (ANP) - Algerije heeft de VN-Veiligheidsraad verzocht bijeen te komen, melden diplomaten. Aanleiding voor het verzoek is de aanval die Israël dinsdag uitvoerde op Hamas-leiders in Qatar. De raketaanval was gericht op de leiding van Hamas, maar volgens Qatar kwam er ook een lid van de Qatarese binnenlandse veiligheidstroepen om het leven. Een aantal anderen raakten gewond.

Algerije heeft de vijftien leden tellende raad woensdag verzocht bijeen te komen.

Dinsdag stuurde Qatar een brief aan de Veiligheidsraad waarin het de Israëlische aanval veroordeelt als een "flagrante schending van internationaal recht". De Golfstaat zei dat Israël de regionale veiligheid blijft verstoren en dat het "roekeloze Israëlische gedrag" niet te tolereren is.