Zeer grote duinbrand in Westkapelle

WESTKAPELLE (ANP) - Bij de Zuiderhoofdweg in Westkapelle woedt een zeer grote duinbrand, meldt de Veiligheidsregio Zeeland. Het vuur verspreidde zich in eerste instantie snel, maar wordt langzaam minder. Er zijn meerdere vuurhaarden die de brandweer bestrijdt. Ook komt er veel rook vrij.

De brandweer heeft drie blusvoertuigen en drie waterwagens ingezet, zodat er voldoende bluswater beschikbaar is. Hulpdiensten zijn erin geslaagd te voorkomen dat de brand overslaat naar een nabijgelegen strandpaviljoen.

Volgens de Veiligheidsregio zijn er veel omstanders bij de brand. Zij worden verzocht om de hulpdiensten de ruimte te geven en uit de rook te blijven.