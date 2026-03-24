Ali B bij gerechtshof Amsterdam om te 'vechten voor onschuld'

door anp
dinsdag, 24 maart 2026 om 9:17
AMSTERDAM (ANP) - Ali B is dinsdagochtend aanwezig bij het hoger beroep van de strafzaak tegen hem. De artiest arriveerde rond 09.00 uur bij het gerechtshof in Amsterdam.
De 44-jarige rapper liet bij aankomst bij het hof weten te gaan vechten voor zijn onschuld. "Ik geloof in mijn onschuld. Ik zal vechten voor mezelf, mijn kinderen en naasten. Een vrijspraak is de enige logische beslissing."
Ali B kreeg in 2024 een gevangenisstraf van twee jaar voor de verkrachting van een vrouw en poging tot verkrachting van een andere vrouw. Hij werd door de rechtbank vrijgesproken van twee aanrandingen. Zowel het Openbaar Ministerie als Ali B ging in hoger beroep.
Voor de behandeling van het hoger beroep zijn drie dagen uitgetrokken. De strafeis wordt donderdag verwacht. De laatste zittingsdag is maandag 30 maart.
