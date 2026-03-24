Laat jij je afschepen in je relatie? Dit zijn 3 duidelijke rode vlaggen

Liefde, relaties, geluk
door Ans Vink
dinsdag, 24 maart 2026 om 9:21
Herken je dat gevoel? Je zit in een relatie die ‘prima’ is, maar diep vanbinnen weet je dat er iets mist. Je vertelt jezelf dat niemand perfect is en dat het allemaal wel meevalt. Maar volgens een recent artikel in Psychology Today zijn er drie veelvoorkomende redenen waarom mensen zich neerleggen bij minder dan ze verdienen in hun relatie. En het goede nieuws: als je deze patronen herkent, kun je er iets aan doen.
De Vredestichter: wanneer harmonie een valkuil wordt Het klinkt zo mooi: een relatie zonder ruzie. Maar stellen die trots zijn op hun conflictvrije relatie, missen vaak essentiële diepgang. Echte intimiteit ontstaat juist door wrijving – door eerlijke gesprekken over verschillen en door samen te groeien. Als je altijd de vrede bewaart, vermijd je misschien precies die kwetsbaarheid die nodig is voor echte verbinding.
De Comfortzone: afhankelijkheid is geen liefde“Hij is er tenminste altijd voor me.” Herkenbaar? Veel mensen blijven in een relatie omdat het vertrouwd voelt. Maar er is een groot verschil tussen iemand die betrouwbaar is en een relatie die echt vervullend is. Als comfort de enige reden is om te blijven, is het tijd voor een eerlijk gesprek met jezelf.[
De Zelfwegcijferaar: wanneer jouw behoeften verdwijnen ​ Kies jij altijd de film die je partner wil zien? Ga je mee met alle plannen zonder je eigen wensen te uiten? Deze ‘onzichtbare’ vorm van jezelf wegcijferen is misschien wel de gevaarlijkste. Door constant je eigen behoeften te onderdrukken, bouw je ongemerkt ressentiment op. Een gezonde relatie vraagt om twee gelijkwaardige partners die hun wensen durven uitspreken.
Hoe nu verder?
​ Het bemoedigende is dat bewustwording de eerste stap is naar verandering. Begin klein: uit één voorkeur per week, start een eerlijk gesprek over iets wat je anders zou willen, of schrijf voor jezelf op hoe jouw ideale relatie eruitziet. Want zoals relatietherapeut Jeffrey Bernstein benadrukt: je verleden hoeft niet je toekomst te bepalen.

