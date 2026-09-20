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Alle 24 verdachten rellen Malieveld Den Haag vrijgelaten

Samenleving
door anp
zondag, 20 september 2026 om 11:40
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DEN HAAG (ANP) - De 24 verdachten van de rellen op het Malieveld zaterdagmiddag zijn vrijgelaten, meldt de politie. Het grootste deel van de verdachten heeft de politie zaterdag al laten gaan, laat een woordvoerder weten.
Hij wil niets zeggen over de identiteit van de verdachten, het tijdstip van de vrijlatingen en ook niet of de verdachten met een dagvaarding of een bekeuring naar huis zijn gestuurd. Zij moeten zich volgens de woordvoerder op een later moment komen verantwoorden.
Zaterdag liet de politie weten dat de verdachten onder meer vastzaten op verdenking van verboden wapenbezit en het negeren van het noodbevel. Het ging volgens de politie om steekwapens of boksbeugels. Twee ANP-verslaggevers zagen dat er ook minderjarigen werden aangehouden.
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