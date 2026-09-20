Belgische minister mist VN-top: zuurstoffles mocht niet mee

BRUSSEL (ANP/BELGA) - De Belgische minister Vanessa Matz kan niet naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Ze heeft om medische redenen een speciale zuurstoffles nodig en die mocht het vliegtuig niet in, meldt haar kabinet.

"Het transport daarvan aan boord van vluchten naar de Verenigde Staten is verboden en er was deze keer geen uitzondering mogelijk op die regel", wordt uitgelegd. De reis is daarom te risicovol voor de bewindsvrouw, die gaat over Digitalisering.

De minister heeft last van clusterhoofdpijn en dat betekent dat ze extreme hoofdpijn kan krijgen. De medische zuurstof helpt tegen de symptomen.

Matz zou in New York onder meer gaan meedoen aan overleg over digitalisering en kunstmatige intelligentie, onderwerpen die hoog op de internationale agenda staan. Ook zou ze koningin Mathilde vergezellen bij activiteiten.