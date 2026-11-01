Politie nog steeds aanwezig in Frankfurt na rellen

FRANKFURT (ANP) - De Duitse politie is nog steeds aanwezig in Frankfurt, waar zaterdagavond laat rellen uitbraken. De situatie in het centrum kalmeerde volgens Bild pas rond 03.00 uur. Een woordvoerder van de politie meldt dat de schade aanzienlijk is, maar nog niet in kaart kan worden gebracht.

Agenten zijn onder meer aanwezig bij winkels die zaterdagavond zijn geplunderd. Honderd mensen zijn opgepakt. De Zeil, een van de drukste winkelstraten in Duitsland, werd afgesloten.

Bild meldt dat er nog geen meldingen zijn van gewonden. Winkeliers zijn, nadat de rust weer was teruggekeerd, begonnen met het opruimen van de schade.

Jongerenprotesten die door het hele land werden gehouden, mondden uit in rellen. Ook in andere landen was het bij demonstraties onrustig, zoals in Zwitserland, België en Nederland. In Frankrijk werden 565 mensen opgepakt bij grootschalige protesten.