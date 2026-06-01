ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Alle bedden in tbs-klinieken bezet ondanks lagere instroom

Samenleving
door anp
maandag, 01 juni 2026 om 8:09
anp010626051 1
DEN HAAG (ANP) - Het aantal nieuwe tbs-patiënten is vorig jaar gedaald naar 118, ten opzichte van 164 een jaar eerder. Desondanks zijn alle bedden in Nederlandse tbs-klinieken bezet. Dat meldt TBS Nederland op basis van cijfers uit het nieuwe jaarverslag.
Volgens de organisatie kunnen patiënten onvoldoende doorstromen naar reguliere geestelijke gezondheidszorg of instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Daardoor blijven ze langer in hoogbeveiligde tbs-klinieken dan nodig is.
Door de beperkte doorstroom lopen ook de wachtlijsten op voor mensen die vanuit de gevangenis wachten op een plaats in een tbs-kliniek. Dat zet ook de veiligheid in de instellingen verder onder druk.
Uitstroom
De gemiddelde behandelduur van tbs nam in 2025 ook verder toe. Die bedraagt nu 10,1 jaar, tegenover 8,7 jaar een jaar eerder. TBS Nederland stelt dat dat ook samenhangt met de moeizame uitstroom naar andere zorgvoorzieningen.
Gemiddeld verbleven vorig jaar 1683 mensen in een tbs-traject. In totaal kregen 69 patiënten een voorwaardelijke beëindiging van hun tbs-maatregel.
loading

POPULAIR NIEUWS

128601290 m

Dit is waarom je verkoudheid maar niet over gaat

212817922_m

Dit teken van veroudering kan een belangrijke voorspeller zijn van de dood als je niet in actie komt

157470545_m

Pensioengat zzp’ers: zo groot is het probleem echt

blauw-verkeersbord-1200x675

Nieuw Frans verkeersbord met blauwe ruit kan je deze zomer 135 euro kosten

220824048_m

Liever alleen dan op een feestje? Deze drie antisociale gewoontes zijn gelinkt aan een hoog IQ

generated-image (5)

Het einde van goedkoop

Loading