AI-chipmaker Nvidia waagt nieuwe stap naar markt pc-processors

TAIPEI (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Maker van AI-chips en grafische processors Nvidia komt met een nieuwe chip die de dominantie van Intel in de pc-wereld moet doorbreken. Hiermee waagt het Amerikaanse concern, tegenwoordig de grote speler als het gaat om AI-chips, opnieuw een poging op de markt voor pc-processors. Een eerdere poging ruim tien jaar geleden mislukte.

Vanaf dit najaar zal Nvidia's nieuwe RTX Spark Superchip zijn debuut maken in laptops en desktopcomputers van toonaangevende pc-merken als Dell en Lenovo, heeft Nvidia-topman Jensen Huang bekendgemaakt op een techevenement in Taiwan. Het product is eigenlijk een combinatie van microprocessor en grafische chip, bedoeld voor een Windows-besturingssysteem.

"Microsoft en Nvidia gaan de pc opnieuw uitvinden. Dit wordt de nieuwe pc", betoogde Huang. Analisten zeggen dat de stap bedrijven als Apple, Intel en AMD uitdaagt op het gebied van pc's. Aan de nieuwe apparaten hangt waarschijnlijk wel een flink prijskaartje. Nvidia lijkt duidelijk te mikken op het premiumsegment.