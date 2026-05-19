Laatste livestream van Gaza-vloot weggevallen na onderschepping

door anp
dinsdag, 19 mei 2026 om 18:45
anp190526151 1
MARMARIS (ANP) - Op zo'n 200 kilometer voor de kust van Gaza is de laatste livestream met de boten van de Global Sumud Flotilla uitgevallen. De boot Sirius met zes opvarenden lijkt de laatste boot te zijn die door Israël is onderschept bij een poging de blokkade naar het Palestijnse gebied te breken en daar noodhulp te bieden.
Maandag werden zo'n dertig boten onderschept, dinsdag voeren er nog tien richting Gaza. Die werden in de loop van de dag allemaal geënterd door het Israëlische leger. Bij zeker een boot vuurden de militairen ook schoten af. Dat was te zien en horen op de livestream van boot Girolama. "Waarom schieten jullie" en "stop met schieten", riepen de activisten daarop.
In totaal probeerden zeventig boten met ruim duizend opvarenden Gaza te bereiken. Eind april werden al ruim twintig schepen door Israël bij Griekenland in internationaal water tegengehouden. Twee opvarenden werden meerdere dagen in Israël vastgehouden, 175 anderen werden op Kreta afgezet.
Israël stopte ook eerdere hulppogingen van de vloot naar Gaza.
