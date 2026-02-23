ECONOMIE
Alle ministers en staatssecretarissen van kabinet-Jetten beëdigd

Samenleving
door anp
maandag, 23 februari 2026 om 10:15
bijgewerkt om maandag, 23 februari 2026 om 10:19
anp230226083 1
Alle bewindspersonen van het nieuwe kabinet zijn beëdigd ten overstaan van koning Willem-Alexander. Inclusief premier Rob Jetten zitten achttien ministers en tien staatssecretarissen in het kabinet. De ministers die ook al in het kabinet-Schoof zaten, hoefden niet opnieuw een eed of belofte af te leggen, de staatssecretarissen wel.
D66 levert tien bewindspersonen aan het kabinet, VVD negen en CDA acht. Staatssecretaris Sandra Palmen, die over het herstel van het toeslagenschandaal gaat, is partijloos.
Kort na de beëdiging verschijnen de ministers op het bordes van Paleis Huis ten Bosch voor de traditionele foto.
