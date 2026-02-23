Belgische VS-ambassadeur haalt hard uit naar minister: "De stank van corruptie"

De Amerikaanse ambassadeur in België, Bill White, heeft in een inmiddels verwijderde reactie op sociale media hard uitgehaald naar de Belgische minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke. Die kwam op voor zijn partijgenoot en voorzitter van regeringspartij Vooruit, Conner Rousseau. White en Rousseau lagen al eerder overhoop, onder meer vanwege een vergelijking die Rousseau maakte tussen president Donald Trump en Adolf Hitler

In zijn reactie onder Vandenbrouckes Instagram-video bracht White een misstap van jaren terug in herinnering. Die leidde ertoe dat Vandenbroucke in 1995 moest opstappen in het kader van een corruptieschandaal. De ambassadeur sprak onder meer van "de stank van corruptie".

Besnijdenis

Whites eerdere opmerkingen aan Rousseau rond een gerechtelijk onderzoek naar religieuze besnijdenissen kwamen hem op een afspraak te staan bij minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot. White diende nadien een formele klacht in tegen Rousseau.

Een andere aanvaring tussen de twee speelde rond kritiek van Rousseau op de Amerikaanse president Donald Trump en het optreden van diens immigratiedienst ICE. In een video vergeleek Rousseau het handelen van het Amerikaanse staatshoofd met dat van Adolf Hitler. White eiste onmiddellijke rectificatie en excuses, en stelde dat de VS overwogen Rousseau een inreisverbod op te leggen.

Tweedracht zaaien

In een reactie zegt Vandenbroucke maandag dat Whites uitingen op zijn video "voorbijgaan aan verschillende rode lijnen van wat je normaal van een diplomaat mag verwachten." Vandenbroucke: "De ambassadeurs van de Verenigde Staten proberen in verschillende Europese landen te zorgen voor tweedracht, relletjes, mensen uit elkaar te spelen, landen uit elkaar te spelen."