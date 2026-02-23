ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Belgische VS-ambassadeur haalt hard uit naar minister: "De stank van corruptie"

Politiek
door Redactie
maandag, 23 februari 2026 om 10:17
bijgewerkt om maandag, 23 februari 2026 om 10:36
anp230226081 1
De Amerikaanse ambassadeur in België, Bill White, heeft in een inmiddels verwijderde reactie op sociale media hard uitgehaald naar de Belgische minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke. Die kwam op voor zijn partijgenoot en voorzitter van regeringspartij Vooruit, Conner Rousseau. White en Rousseau lagen al eerder overhoop, onder meer vanwege een vergelijking die Rousseau maakte tussen president Donald Trump en Adolf Hitler.
In zijn reactie onder Vandenbrouckes Instagram-video bracht White een misstap van jaren terug in herinnering. Die leidde ertoe dat Vandenbroucke in 1995 moest opstappen in het kader van een corruptieschandaal. De ambassadeur sprak onder meer van "de stank van corruptie".
Besnijdenis
Whites eerdere opmerkingen aan Rousseau rond een gerechtelijk onderzoek naar religieuze besnijdenissen kwamen hem op een afspraak te staan bij minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot. White diende nadien een formele klacht in tegen Rousseau.
Een andere aanvaring tussen de twee speelde rond kritiek van Rousseau op de Amerikaanse president Donald Trump en het optreden van diens immigratiedienst ICE. In een video vergeleek Rousseau het handelen van het Amerikaanse staatshoofd met dat van Adolf Hitler. White eiste onmiddellijke rectificatie en excuses, en stelde dat de VS overwogen Rousseau een inreisverbod op te leggen.
Tweedracht zaaien
In een reactie zegt Vandenbroucke maandag dat Whites uitingen op zijn video "voorbijgaan aan verschillende rode lijnen van wat je normaal van een diplomaat mag verwachten." Vandenbroucke: "De ambassadeurs van de Verenigde Staten proberen in verschillende Europese landen te zorgen voor tweedracht, relletjes, mensen uit elkaar te spelen, landen uit elkaar te spelen."

Lees ook

Goed nieuws: Trump dreigt EU uit Amerikaanse wapenmarkt te zettenGoed nieuws: Trump dreigt EU uit Amerikaanse wapenmarkt te zetten
De Amerikaanse ambassadeur in Belgie heeft iedereen boos gemaakt. Portret van een mini-trumpDe Amerikaanse ambassadeur in Belgie heeft iedereen boos gemaakt. Portret van een mini-trump
loading

POPULAIR NIEUWS

155989585_m

Je koptelefoon kan schadelijk zijn

ANP-549637638

Aldi keert terug: hoe de ongezellige dozenwinkel een moderne prijsvechter werd

47529061_m

Barentsburg als bruggenhoofd: waarom Svalbard nu strategischer is dan Groenland voor NAVO en Rusland

217731807_m

Een westers dieet vol suiker en vet versnelt de groei van longkanker.

2025-12-12t181134z-657674452-rc2yeiaxr4za-rtrmadp-3-ukraine-crisis-south-frontline

Het dorp waar Russische soldaten een levensverwachting van 12 minuten hebben

Deadliest-Viruses-Site

De 10 dodelijkste virussen ter wereld

Loading