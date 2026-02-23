ECONOMIE
Koning en Jetten ondertekenen ontslag van kabinet-Schoof, social media accounts overgenomen

Samenleving
door Redactie
maandag, 23 februari 2026 om 10:04
bijgewerkt om maandag, 23 februari 2026 om 10:14
anp230226079 1
Koning Willem-Alexander heeft maandag de koninklijke besluiten ondertekend om de bewindslieden van het kabinet-Schoof hun ontslag te verlenen. Premier Rob Jetten zette zijn handtekening er daarna ook onder, om de ministeriële verantwoordelijkheid duidelijk te maken. Dat houdt onder meer in dat hij verantwoordelijk is voor het handelen van de koning.
De twee ondertekenen maandag ook besluiten voor benoemingen van de nieuwe ministers. De ministers tekenen op hun beurt samen met Jetten en Willem-Alexander de besluiten om de staatssecretarissen aan te stellen die onder hen komen te vallen.
De koning en de premier voegen ook weer enkele ministeries samen die bij het aantreden van kabinet-Schoof werden opgericht. Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening valt daarmee weer onder het ministerie van Binnenlandse Zaken, Asiel en Migratie valt weer onder Justitie en Veiligheid en Klimaat en Groene Groei komt weer bij Economische Zaken en Klimaat.
X-account overgenomen
Rob Jetten heeft het X-account van de minister-president overgenomen van Dick Schoof. Kort daarvoor werden alle posts van het account verwijderd. De naam bij het account is maandag kort voor de beëdiging van het nieuwe kabinet aangepast.
Het account @minpres is het account van de zittende premier, voor Schoof stond het op naam van Mark Rutte. Hetzelfde geldt voor X-accounts van alle bewindspersonen. Daar zijn alle posts verwijderd. Daarna wordt de naam aangepast. Als het ministerie van naam verandert, dan verandert dat bij het account ook.
