AllUnited: omvang lek 'groot', geen contact met cyberaanvaller

NOORDWIJK (ANP) - Door het datalek bij AllUnited zijn ledengegevens van sportclubs en -bonden door heel Nederland buitgemaakt, maar om hoeveel gegevens het precies gaat, kan het bedrijf nog niet zeggen. "De omvang is groot, maar we hebben geen exacte aantallen", stelt een woordvoerder woensdagochtend.

AllUnited, een systeem voor ledenadministratie van sportverenigingen, meldt dat een onbekende buitenstaander gegevens uit de database heeft gekopieerd. Het bedrijf heeft geen contact met de cyberaanvaller. Het is dus onbekend of de aanval vanuit Nederland of het buitenland plaatsvond en wat de precieze bedoelingen zijn.

Verschillende sportverenigingen melden dat zij getroffen zijn door het lek. Ook diverse bonden, waaronder de dambond, cricketbond en biljartbond, communiceren dit. De hockeybond meldt dat zij geen gebruik maakt van AllUnited, maar dat gegevensuitwisseling uit voorzorg is geblokkeerd vanwege het incident. Welke clubs en bonden precies getroffen zijn, is volgens AllUnited niet duidelijk op dit moment.