Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

AllUnited: omvang lek 'groot', geen contact met cyberaanvaller

Samenleving
door anp
anp111126113 1
Volg ons op Google Nieuws
NOORDWIJK (ANP) - Door het datalek bij AllUnited zijn ledengegevens van sportclubs en -bonden door heel Nederland buitgemaakt, maar om hoeveel gegevens het precies gaat, kan het bedrijf nog niet zeggen. "De omvang is groot, maar we hebben geen exacte aantallen", stelt een woordvoerder woensdagochtend.
AllUnited, een systeem voor ledenadministratie van sportverenigingen, meldt dat een onbekende buitenstaander gegevens uit de database heeft gekopieerd. Het bedrijf heeft geen contact met de cyberaanvaller. Het is dus onbekend of de aanval vanuit Nederland of het buitenland plaatsvond en wat de precieze bedoelingen zijn.
Verschillende sportverenigingen melden dat zij getroffen zijn door het lek. Ook diverse bonden, waaronder de dambond, cricketbond en biljartbond, communiceren dit. De hockeybond meldt dat zij geen gebruik maakt van AllUnited, maar dat gegevensuitwisseling uit voorzorg is geblokkeerd vanwege het incident. Welke clubs en bonden precies getroffen zijn, is volgens AllUnited niet duidelijk op dit moment.
loading

POPULAIR NIEUWS

pensioen_symbolisch_AI

AOW plus €1.000 pensioen? Je bent in 2027 zo'n €192 kwijt, maar donderdag kan dat €51 worden

Een wit dekbed ligt opgeschud op een tweepersoonsbed in een lichte slaapkamer.

Dit zijn de beste 4-seizoenendekbedden volgens de Duitse consumententest: een goeie heb je al voor 24 euro

Een rol wc-papier op een glazen plank in een open koelkast.

Waarom je een rol toiletpapier in je koelkast zou moeten leggen

tandarts-gehoorapparaat-aftrek-2028

Trek je de tandarts of je gehoorapparaat af bij je aangifte? Vanaf 2028 mag dat waarschijnlijk niet meer, tot eind 2027 nog wel

anp101126130 1

Spanje spreekt van noodsituatie Canarische Eilanden om migratie

Een glanzende quantumchip ligt op een printplaat voor rijen servers met blauwe lampjes.

Kan de quantumcomputer de stroomhonger van AI temmen? Deze techpionier denkt van wel

Loading