Meerdere sites van overheid onbereikbaar, oorzaak onbekend

DEN HAAG (ANP) - Meerdere websites van de overheid zijn woensdag aan het einde van de ochtend onbereikbaar. Het gaat niet alleen om rijksoverheid.nl, maar bijvoorbeeld ook om de sites van het Openbaar Ministerie (om.nl) en het Koninklijk Huis (koninklijkhuis.nl). Ook diensten als de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (rdi.nl) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (cultureelerfgoed.nl) zijn uit de lucht.

De oorzaak is nog niet bekend.