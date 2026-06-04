Alpe d'HuZes levert ruim 25 miljoen euro op voor KWF

ALPE D'HUEZ (ANP) - Sportevenement Alpe d'HuZes heeft dit jaar iets meer dan 25 miljoen euro opgeleverd, een recordbedrag. Dat laat de organisatie weten. Die belooft dat al het geld wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek naar kanker.

Donderdag was de negentiende keer dat de Alpe d'Huez in de Franse Alpen werd bedwongen. De organisatie laat weten dat bijna 5500 deelnemers vanaf 04.30 uur in de ochtend de beroemde berg beklommen. Dat deden zij te voet of met de fiets, en maximaal zes keer. Door donaties is daarbij geld ingezameld.

Naast het fysieke evenement in Frankrijk vond er dit jaar ook weer een binnenvariant plaats in Rotterdam Ahoy. 517 deelnemers beklommen daar virtueel de berg.

Dankbaar

Er werd tot nu toe 25.020.619 euro opgehaald. Daarbij zit ook nog een donatie van 6 miljoen euro die de Rabobank eerder al deed. Het definitieve bedrag van deze jubileumeditie wordt in oktober bekendgemaakt.

"Ik kijk met enorme trots en dankbaarheid terug op een bijzondere week en koersjaar", zegt afzwaaiend voorzitter Erik Jutstra van Alpe d'HuZes. "Dankzij de inzet van de deelnemers, de vele vrijwilligers, en alle donateurs en sponsoren hebben we in ons twintigjarig bestaan samen dit recordbedrag opgehaald."

Geschiedenis

De eerste editie van het evenement vond plaats in 2006. Sindsdien hebben er volgens de organisatie naar schatting tussen de 80.000 en 100.000 mensen meegedaan aan het evenement. De Alpe d'Huez werd door hen meer dan 1 miljoen keer beklommen. In totaal werd er in die tijd ruim 271 miljoen euro opgehaald, volgens de organisatie goed voor 380 kankeronderzoeken die hebben bijgedragen aan betere behandelingen, meer kennis en het verbeteren van de levens van mensen met de ziekte.

De beklimming van de Alpe d'Huez begint in Le Bourg d'Oisans. De route is bijna 14 kilometer lang en telt 21 genummerde haarspeldbochten. In totaal overbruggen deelnemers 1061 hoogtemeters.

Vorig jaar was het eindbedrag 19.386.566 euro.