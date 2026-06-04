Betoging in Libië tegen VN-vluchtelingenorganisatie om migratie

TRIPOLI (ANP/RTR) - Bij het kantoor van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR in de Libische hoofdstad Tripoli hebben honderden mensen betoogd tegen de stroom migranten in het land. Het was een van de grotere recente betogingen tegen de migratie. Het kantoor werd enige tijd geblokkeerd.

Sinds het militaire ingrijpen van de NAVO en de val van het regime van Muammar Kaddafi in 2011 trekken honderdduizenden mensen door het in chaos vervallen land. Bijvoorbeeld op weg naar Europa of om ook in Libië wat te verdienen, zoals in de sector van de oliewinning of in de bouw. Veel mensen uit Afrikaanse landen beneden de Sahara hopen in Libië een boottocht te kunnen regelen naar vooral Italië.

De vele migranten wordt verweten een oorzaak te vormen van de sociale en economische problemen in het dunbevolkte Noord-Afrikaanse land van 7,5 miljoen inwoners. Er zouden daarnaast naar schatting 900.000 migranten huizen. Betogers riepen "geen huisvesting voor migranten" en "Libië is voor de Libiërs".