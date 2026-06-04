ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Betoging in Libië tegen VN-vluchtelingenorganisatie om migratie

Samenleving
door anp
donderdag, 04 juni 2026 om 20:04
anp040626199 1
TRIPOLI (ANP/RTR) - Bij het kantoor van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR in de Libische hoofdstad Tripoli hebben honderden mensen betoogd tegen de stroom migranten in het land. Het was een van de grotere recente betogingen tegen de migratie. Het kantoor werd enige tijd geblokkeerd.
Sinds het militaire ingrijpen van de NAVO en de val van het regime van Muammar Kaddafi in 2011 trekken honderdduizenden mensen door het in chaos vervallen land. Bijvoorbeeld op weg naar Europa of om ook in Libië wat te verdienen, zoals in de sector van de oliewinning of in de bouw. Veel mensen uit Afrikaanse landen beneden de Sahara hopen in Libië een boottocht te kunnen regelen naar vooral Italië.
De vele migranten wordt verweten een oorzaak te vormen van de sociale en economische problemen in het dunbevolkte Noord-Afrikaanse land van 7,5 miljoen inwoners. Er zouden daarnaast naar schatting 900.000 migranten huizen. Betogers riepen "geen huisvesting voor migranten" en "Libië is voor de Libiërs".
loading

POPULAIR NIEUWS

179323901_m

Nederlandse huizenmarkt zakt weg: deze regio’s gaan nu als eerste onderuit

211310390_m

Dit voedsel kan helpen om nanoplastics uit je lichaam te krijgen

ANP-557465379

Eurocommissaris Hoekstra slaat alarm over China: ‘We hadden veel eerder moeten ingrijpen’

generated-image (9)

De stiekeme inflatie in de supermarkt

255218832_m

"Je kat is veel minder afstandelijk dan haar imago – maar communiceert op haar voorwaarden"

shutterstock_2572771059

Wetenschap: "Waarom zoveel mannen vrouwen verkeerd begrijpen"

Loading