Onderzoekers pleiten voor eerlijkere klimaatmaatregelen

AMSTERDAM (ANP) - Aanvullende klimaatmaatregelen kunnen financieel voordelig zijn voor bijna alle Nederlanders. Zeker mensen met lagere inkomens kunnen daarmee zo'n 100 euro per jaar overhouden, heeft onderzoeksbureau Kalavasta berekend. Bovendien hoeft het kabinet er geen extra geld voor vrij te maken.

Het belangrijkste voorstel is dat mensen met een hoger energieverbruik meer moeten gaan betalen. Dit is eerlijker voor alle Nederlanders, vinden de onderzoekers. "Alleen een relatief kleine groep met vooral hoge inkomens gaat meer betalen, simpelweg omdat die over het algemeen het meest verbruikt."

Met deze zogenoemde progressieve energiebelasting moet extra geld opgehaald worden, dat bijvoorbeeld naar subsidies voor warmtepompen en het ontwikkelen van warmtenetten kan gaan. Daarnaast kunnen huurwoningen met dit geld geïsoleerd worden. Het pakket met maatregelen moet ervoor zorgen dat zeker ook lagere inkomens van klimaatbeleid gaan profiteren, legt onderzoeker Rob Terwel van Kalavasta uit.

Kalavasta gebruikte voor het onderzoek het Beleid Transitie Model, waarmee de onderzoekers het effect van klimaatbeleid op de uitstoot en op de financiën kunnen berekenen. Het Nibud en Milieudefensie werkten mee aan de voorstellen voor klimaatmaatregelen.

Nibud-directeur Arjan Vliegenthart vindt het huidige beleid oneerlijk. "Mensen met lage inkomens die weinig uitstoten, betalen naar verhouding meer energiekosten dan mensen met hogere inkomens die meer uitstoten. Wat ons betreft heeft alleen een eerlijke energietransitie kans van slagen."

"Dit kabinet legt de rijken in de watten", zegt directeur Donald Pols van Milieudefensie. "Wij willen juist dat gewone mensen er financieel op vooruit gaan. Iedereen moet kunnen meegenieten van goed klimaatbeleid."