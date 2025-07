Alweer. Vrouw overleden na geweld in woning Vlijmen, man (35) aangehouden

Een vrouw is donderdagavond overleden aan haar verwondingen na een ernstig geweldsincident in een woning aan de Parklaan in Vlijmen. De politie hield in de woning een 35-jarige man uit Uden aan. Zijn rol en relatie tot het slachtoffer worden onderzocht, laat de politie weten via X.

Rond 22.30 uur kreeg de politie een melding uit de buurt over mogelijk geweld in het huis. Agenten troffen daar de bewoonster zwaargewond aan. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, werden ingezet. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar enkele uren later.

De aangehouden man zit vast en wordt verhoord. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident. Forensisch specialisten verrichten sporenonderzoek in en rond de woning.