Raadsvergadering Utrecht verstoord door pro-Palestijnse actie

UTRECHT (ANP) - De laatste raadsvergadering voor het zomerreces in Utrecht is donderdagavond verstoord door pro-Palestijnse demonstranten. Aanleiding was het verwerpen van een motie die opriep tot het boycotten van Israëlische producten en instellingen.

Na het wegstemmen van de motie verlieten veel betogers de publieke tribune, maar een deel bleef zitten en begon luid te zingen, is te zien op beelden van RTV Utrecht. Toen zij weigerden te vertrekken, besloot burgemeester Sharon Dijksma de vergadering te schorsen en de demonstranten zelf te benaderen.

Dijksma wist de groep naar buiten te begeleiden. Daar werd de sfeer grimmig en moest de burgemeester door haar beveiliging in veiligheid worden gebracht. "Het was een heftige situatie", zei haar woordvoerder. "De burgemeester probeerde de boel te sussen, wat initieel lukte maar later werd het toch heftig en intimiderend. Dat is jammer, want de raad en het stadsbestuur moeten veilig hun werk kunnen doen. Ook leidt het af van het daadwerkelijke onderwerp."