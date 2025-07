Trump verzoekt vrijgave getuigenissen in Epstein-zaak

De regering van de Amerikaanse president Donald Trump zal een rechtbank verzoeken de getuigenissen vrij te geven in de zaak van de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Critici, onder wie zijn eigen aanhangers, vermoeden dat zijn regering lugubere details over Epsteins misdaden verdoezelt om rijke en machtige figuren te beschermen die volgens hen betrokken zijn.

"Gezien de belachelijke hoeveelheid publiciteit die aan Jeffrey Epstein is gegeven, heb ik procureur-generaal Pam Bondi gevraagd om alle relevante getuigenissen van de grand jury te overleggen, onder voorbehoud van goedkeuring door de rechtbank", schreef Trump op Truth Social.

Bondi zei op X aan Trumps verzoek gehoor te zullen geven.

Epstein pleegde in 2019 zelfmoord in een gevangenis in New York nadat hij was aangeklaagd voor sekshandel. Trump heeft meermaals ontkend een bezoek te hebben gebracht aan het huis waar Epstein volgens aanklagers minderjarige meisjes verhandelde en liet misbruiken.