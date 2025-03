Ambassade Ankara: blijf weg bij eventuele demonstraties Istanbul

ANKARA (ANP) - De Nederlandse ambassade in Ankara heeft Nederlanders in Istanbul aangeraden niet in de buurt te komen van eventuele demonstraties in Istanbul of elders in het land. De ambassade wijst erop dat de burgemeester van de stad, Ekrem Imamoglu, met circa honderd anderen is gearresteerd. Imamoglu is een voorman van de oppositie tegen president Erdogan en er wordt onrust gevreesd.

De Turkse autoriteiten hebben daarom voor de komende vier dagen een demonstratieverbod afgekondigd in Istanbul. De politie heeft een aantal belangrijke toegangswegen in Istanbul gesloten, straten afgezet en ook het metrostation bij het beroemde Taksimplein is gesloten.

De kans bestaat volgens de ambassade dat de komende dagen in Istanbul en op andere plaatsen in het land toch demonstraties zullen plaatsvinden en de politie daartegen zal optreden. Aan Nederlanders in heel Turkije is het advies om uit de buurt te blijven van demonstraties en instructies van lokale autoriteiten te volgen.