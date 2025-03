Sociale media beperkt na aanhouding burgemeester Istanbul

ISTANBUL (ANP/DPA) - De sociale media in Turkije zijn beperkt toegankelijk na de arrestatie van Ekrem Imamoglu, de burgemeester van Istanbul. Hij geldt als belangrijke politieke rivaal van president Recep Tayyip Erdogan. Gebruikers melden problemen met toegang tot Instagram, WhatsApp, Signal, Telegram, X, YouTube en andere diensten. In Istanbul zijn straten en een metrostation afgesloten volgens plaatselijke media. De autoriteiten vrezen onrust na de arrestatie van Imamoglu van de Republikeinse Volkspartij (CHP).

Die partij zou de burgemeester zondag in een voorverkiezing naar voren schuiven als kandidaat voor de volgende presidentsverkiezingen. Imamoglu zou volgens zijn aanhang Erdogan, van de partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AK), kunnen verslaan. Istanbul herkoos Imamoglu afgelopen jaar met ruim 51 procent van de stemmen tot burgervader. De burgemeester van de grootste stad van het land, Istanbul, is sowieso een politiek zwaargewicht in Turkije. Erdogan was in de jaren negentig ook burgemeester van de stad.

Er lopen al geruime tijd zaken tegen Imamoglu. In 2022 werd hij veroordeeld wegens het beledigen van leden van de kiesraad. Deze zaak wordt in hoger beroep behandeld. Er lopen ook zaken tegen hem over vermeende corrupte praktijken toen hij eerder burgemeester was van een westelijke voorstad van Istanbul.