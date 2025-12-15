Ambassade Rusland hekelt 'grove uitspraken' Brekelmans en Aartsen

DEN HAAG (ANP) - Moskou vindt dat Nederlandse kabinetsleden "alle perken te buiten" zijn gegaan met uitspraken tegen Rusland van de afgelopen tijd. De Russische ambassade spreekt in een verklaring van dreigende opmerkingen, "om nog maar te zwijgen over de volstrekt onacceptabele, grove toon van hun uitspraken over de Russische leiding". De missie roept de Nederlandse autoriteiten op te stoppen met "anti-Russische hysterie en serieus na te denken over waar ze hun land naartoe leiden".

De ambassade noemt specifiek demissionair defensieminister Ruben Brekelmans en staatssecretaris Thierry Aartsen (Infrastructuur). De ambassade geeft aan dat Brekelmans geregeld oproept tot militaire steun voor Oekraïne, waarbij de ambassade spreekt van "de criminelen in Kiev". Ook hekelt de diplomatieke missie dat Brekelmans waarschuwt dat Rusland in 2030 klaar wil zijn voor een grootschalige confrontatie met de NAVO.

Dat Aartsen militaire transporten in geval van nood voorrang op het spoor geeft boven passagiers- en goederentreinen, is de ambassade ook niet ontgaan. "Deze maatregelen zijn direct gericht op het optimaliseren van de NAVO-logistiek richting de Russische grenzen."

Volgens de ambassade dragen de "bedreigingen" tegen Rusland niet bij aan versterking van de veiligheid. "Men moet niet verwachten dat Moskou dergelijke uitspraken niet hoort en opmerkt." Ze haalt ook een uitspraak van president Vladimir Poetin aan, die onlangs zei dat Rusland geen oorlog met Europa wil, maar er wel klaar voor is als Europa een oorlog begint. Zelf is Rusland in februari 2022 de oorlog in Oekraïne begonnen.