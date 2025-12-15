Trump: dichter dan ooit bij vredesdeal tussen Oekraïne en Rusland

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump denkt dat een vredesdeal tussen Oekraïne en Rusland "dichterbij is dan ooit". Zijn opmerking volgt na contact met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en andere Europese leiders.

Trump zei in het Witte Huis een "erg lang en erg goed gesprek" te hebben gehad met de leiders. Eerder werd al bekend dat hij hen wilde bellen. Naast Zelensky ging het om leiders van Europese landen zoals Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Ook is gesproken met NAVO-topman Mark Rutte.

De Amerikaanse president verklaarde ook dat "talloze gesprekken" zijn gevoerd met de Russische president Vladimir Poetin.