Ambassade waarschuwt Nederlanders in Servië voor geweld

BELGRADO (ANP) - Nederlanders in Servië zijn gewaarschuwd om mensenmassa's, demonstraties en samenscholingen te vermijden. De Nederlandse ambassade heeft dit bericht vrijdagochtend gestuurd aan mensen die bij de ambassade in Belgrado geregistreerd staan, omdat op zaterdag een groot protest is aangekondigd "waarbij mogelijk geweld kan ontstaan".

Het is belangrijk om extra waakzaam te zijn, zegt de ambassade. Dat is ook omdat de Servische autoriteiten "recentelijk buitenlanders, onder wie EU-burgers, gearresteerd en het land uitgezet [hebben] vanwege hun aanwezigheid bij bijeenkomsten van maatschappelijke organisaties". Verder raadt de ambassade de Nederlanders aan om de actuele ontwikkelingen te volgen via (lokale) media.