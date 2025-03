Macron gaat voor EU-top langs bij Scholz in Berlijn

BERLIJN (ANP/DPA) - De Franse president Emmanuel Macron gaat dinsdag op bezoek bij de Duitse bondskanselier Olaf Scholz in Berlijn. Ze overleggen alvast over de EU-top van donderdag en vrijdag, maar ze bespreken volgens een Duitse regeringswoordvoerder ook de situatie in Oekraïne.

Het zwaartepunt van het gesprek tussen Scholz en Macron zal liggen bij de voorbereiding van de top in Brussel. Die gaat onder meer over de Europese defensie-uitgaven, nu militaire bescherming van de Verenigde Staten niet meer vanzelfsprekend lijkt.

Desgevraagd zei de woordvoerder dat de mogelijkheid van het sturen van troepen naar Oekraïne een "kleinere rol" zou spelen tijdens het overleg tussen Scholz en Macron. Die optie zou volgens de bondskanselier nog niet direct aan de orde zijn, omdat er nog geen staakt-het-vuren is.