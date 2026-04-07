Ambassadeur: inzet om oorlog te stoppen nadert kritieke fase

ISLAMABAD (ANP/RTR/AFP) - De Pakistaanse inspanningen om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen, bereiken een "kritieke" fase. Dat schreef de Iraanse ambassadeur in Pakistan in een bericht op sociale media.

"Pakistans positieve en productieve inspanningen in goede wil en bemiddeling om de oorlog te stoppen naderen een kritieke, gevoelige fase", aldus de diplomaat Reza ​Amiri Moghadam. Die trad daar verder niet over in detail.

Pakistan heeft zich tijdens het conflict opgeworpen als bemiddelaar. Iraanse bronnen zeggen tegen The New York Times dat Iran garanties wil dat het niet opnieuw wordt aangevallen en dat ook de Israëlische aanvallen op Hezbollah in Libanon moeten stoppen.

De tijd dringt om tot een diplomatieke doorbraak te komen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft gedreigd Iraanse (civiele) infrastructuur in puin te leggen als Iran tegen dinsdagavond niet heeft ingestemd met zijn eisen, zoals de heropening van de Straat van Hormuz.