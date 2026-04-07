Taiwanese oppositieleider bezoekt China

SHANGHAI (ANP/AFP) - De belangrijkste Taiwanese oppositiepoliticus, Cheng Li-wun, is aangekomen in Shanghai. Het zeldzame bezoek van de ooit separatistische Li-wun moet de banden met China aanhalen. Li-wun geldt als zeer pro-Chinees, wat haar ook binnen haar eigen partij, KMT, soms op kritiek komt te staan.

De landen staan op zijn zachtst gezegd op gespannen voet, vanwege de Chinese ambities om Taiwan in te lijven. Beijing beschouwt Taiwan, dat ondanks zijn relatief kleine omvang geldt als 's werelds belangrijkste leverancier van hoogtechnologische microchips en halfgeleiders, als een afvallige provincie. Het land zinspeelt al jaren op een overname en stoot daarbij herhaaldelijk op weerzin van de internationale gemeenschap.

Recentelijk nog met Japan, toen de premier van dat land, Sanae Takaichi, zei militair ingrijpen niet uit te sluiten als China over zou gaan tot inname van Taiwan. Dat leidde tot diplomatieke en economische maatregelen die met name Japan hard raakten.