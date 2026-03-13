Ambassadeur Israël: brandstichting synagoge zeer verontrustend

ROTTERDAM (ANP) - "Zeer verontrustend", noemt Zvi Aviner Vapni, de Israëlische ambassadeur in Nederland, de brandstichting bij de synagoge in Rotterdam. "In een tijd waarin antisemitisme in Nederland toeneemt, is het essentieel om ons krachtig te verzetten tegen haat en de veiligheid van de joodse gemeenschap te waarborgen."

"Laat er geen twijfel over bestaan: antisemitisme is een kwaadaardige tumor", aldus de ambassadeur. "Als deze niet wordt behandeld, vernietigt hij zijn gastheer. Ik heb er alle vertrouwen in dat de autoriteiten dit incident met de nodige ernst zullen behandelen."

In de nacht van donderdag op vrijdag is brand gesticht bij het gebedshuis op het A.B.N. Davidsplein in de Rotterdamse wijk Blijdorp. Niemand raakte gewond. De brand werd rond 03.40 uur gesticht en ging na korte tijd vanzelf uit. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht. Onduidelijk is nog wie er achter de brandstichting zit.